Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B

Первые снимки, сделанные европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, опубликованы в среду на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На снимках изображены закат над Антарктидой, арктические ледники и вид на северную часть европейского континента.

"Первые изображения уже показывают, какую роль прибор должен сыграть в создании высококачественных данных о состоянии экологии, чтобы улучшить условия жизни, повысить уровень экономики и защитить нашу планету", - заявил директор программы ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли Йозеф Ашбахер. Его слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.





