Азиатские индексы - 10-05-18

ТОКИО, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.05% и составил 22497.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1777.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.41% и составил 3174.41 пункта, а HANG SENG вырос на 1.34% и составил 30809.22 пункта.