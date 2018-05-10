Порошенко обсудил с Макроном и Меркель санкции против РФ из-за выборов в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном введение санкций против России за проведение выборов на территории Крыма, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Очевидно, мы говорили о деоккупации (Крыма - ИФ) и введении санкций за незаконное проведение выборов... Мы координируем действия, так как санкции по имплементации минских соглашений и прекращение агрессии России в Донбассе неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма", - заявил Порошенко журналистам в Аахене в четверг после переговоров с Меркель и Макроном.