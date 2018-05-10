Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Георгия Квирикашвили в Армению и надеется, что также получит аналогичное приглашение из Грузии. Как сообщает Арменпресс, об этом Никол Пашинян заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.

«Конечно, я посещу Грузию как можно скорее. Также приглашаю премьер-министра Грузии в Армению. Надеюсь, получу такое же предложение из Грузии», — заявил Никол Пашинян.

Что касается отношений между Грузией и Арменией, Никол Пашинян считает, что сотрудничество между странами должно углубляться, вместе с тем, отношения Грузии и Армении не должны быть основаны на геополитических воздействиях.

«Грузия является дружественной нам страной. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться, так как мы братские страны и тесные партнеры. В программе нашей партии у Грузии – решающая важность для Армении.

Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда, на отношения влияют геополитические факторы и, к сожалению, они не всегда позитивны. Иногда у нас есть негатив.

Думаю, что мы должны сформировать такие отношения, которые будут вне геополитических факторов. Прямые двусторонние отношения Армении и Грузии должны углубляться во всех сферах, как в экономической, так и политической и отношения между людьми должны углубляться», — заявил Никол Пашинян.