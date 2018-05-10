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Георгий Кутоян и Владимир Гаспарян освобождены с должностей


Указами президента Армении Армена Саркисяна от 10 мая, Георгий Кутоян освобожден с должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения, а Владимир Гаспарян – с должности начальника полиции при правительстве Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 мая обратился к президенту Армении с предложением уволить Владимира Гаспаряна и Георгия Кутояна.




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