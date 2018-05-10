Думать вслух – это лучший способ решить сложные задачи и прийти к правильному решению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает британское издание Daily Mail.

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании попросили 35 человек решить головоломку – карточную игру с разнообразными последовательностями чисел, цветов и форм. Всего использовалось 48 карточек с нарастающим уровнем сложности.

Та группа людей, которая решала головоломки молча, сделала в общем 45 ошибок, в то время как другая группа, рассуждающая вслух – всего 10. Таким образом, вторая группа справилась с поставленной задачей намного лучше, громко высказывая мысли.

"Когда люди думают про себя, в их головах могут появляться конкурирующие друг с другом мысли, и всем им не прорваться. Если думать вслух, слова фокусируют внимание и концентрацию. Таким образом, идеи, которые могли быть незаметны и упущены, высвобождаются", – сказал автор исследования Кристофер Аткин.

Он отметил, что люди считают, будто думать вслух – это что-то неправильное и неприемлемое, но такой подход может помочь в самых разных ситуациях.