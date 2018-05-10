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Спикер НС Армении подписал протокол о прекращении полномочий депутата НС Г.Аваляна


“Основываясь на прошении депутата об отставке и руководствуясь требованием п.6 ч.1 ст.154 конституционного закона Армении “Регламент НС”, считать прекращенными полномочия избранного по территориальному избирательному списку РПА избирательного участка N 13 депутата Г.Аваляна”, - сообщается в протоколе. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.




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