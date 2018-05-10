DPA: Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в свете ирано-израильского противостояния обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и призвали все стороны к деэскалации конфликта. Как сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на источник в кабмине ФРГ, лидеры провели встречу в Ахене в рамках торжеств по случаю вручения Макрону Международной премии имени Карла Великого за 2018 год.

По данным DPA, Меркель и Макрон выразили обеспокоенность обменом ударами между иранскими и израильскими силами, передает Арменпресс.

"Эскалация последних часов показывает нам, что там в действительности речь идет о войне и мире", - сказала канцлер на церемонии. "Мы хотим мира и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул Макрон. Он призвал ЕС стать гарантом стабильности в регионе и защищать свой суверенитет, в том числе, и там.