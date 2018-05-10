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Цвет австралийской пасты покорил гурманов


Владельцы ресторана в Австралии удивили посетителей новым необычным блюдом — бирюзовыми тальятелле. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет Fox News.

Голубую пасту придумали основатели сиднейского ресторана Bar + Vinny’s Spaghetti + Spritz Марк Филиппелли и Винс Пизинги. Модный деликатес назвали Blue Spirulina Tagliatelle и приправили соусом из крабового мяса, хлебными крошками и рыбой.

Бирюзовый цвет тальятелле приобрели благодаря имеющим полезные свойства водорослям спирулина, которые часто используют в качестве пищевой добавки. Шеф-повар Эдриан Янкулоски уже применял этот ингредиент ранее для окрашивания латте в синий цвет.

Посетители заведения положительно оценили вкус и внешний вид блюда в социальных сетях.

 

 

 




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