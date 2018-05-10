Меркель заявила о невозможности для Европы полагаться на защиту США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, и призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", - приводят европейские СМИ слова Меркель.

Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

После этого глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его.