Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

Поклонники жестоко высмеяли американскую актрису Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — писали одни.

«Она что, курит по 40 сигарет в день???» — удивились другие пользователи соцсети.

«Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею», — добавили третьи.

53-летнюю голливудскую актрису также назвали изношенной, старухой и корой дерева.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка.

