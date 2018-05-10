Сегодня, 10-го мая, в Св.Эчмиадзине отметили праздник Вознесения Господня.

Вознесение – это один из главных двунадесятых праздников. Согласно церковному учению, в день Вознесения Господня Иисус Христос взошел на небо, поскольку Его земное служение закончилось.

Суть праздника заключается в том, что, взяв людские грехи на себя и победив смерть, Иисус подарил людям возможность воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу.

Вознесение Господне – это Господний праздник, который Армянская Апостольская Церковь отмечает на сороковой день после Св. Пасхи, в период с 30-го апреля по 3-е июня,

Как передает «Арменпресс», в основе праздника лежит повествование о том, как воскресший Христос призвал апостолов на Елеонскую гору и благословил их на всемирную проповедь: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мат. 28:19-20). С этими словами Он стал отдаляться, вознесся и скрылся в облаке и «воссел одесную Бога» (Мар. 16:19). Пока апостолы взирали на небо, явились два ангела и поведали о вознесении Христа, Который в свое время явится вновь для суда над человечеством и утверждения царства небесного.

В этот день Армянская Церковь отмечает также перенесение Католикосата Всех Армян из города Сис в Первопрестольный Св. Эчмиадзин. Патриарший Престол, волею истории находивший пристанище в различных уголках Армении, в 1441-ом году, решением Вагаршапатского национально-церковного собора, навсегда переутвердился в Св. Эчмиадзине. В память об этом историческом дне во время Св. Литургии у Главного алтаря Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина исполняется Патриарший молебен.

Праздник Христова Вознесения сопровождается также народными торжествами и по-народному зовётся Джангьюлум (от «гьюл» - роза, цветок).