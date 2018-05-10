Движение на улице Сарьяна 11-го и 12-го мая будет ограничено. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Как сказано в заявлении мэрии, движение на улице Сарьяна 11-го мая - 14:00-23:00, и 12-го мая - 16:00-23:00, будет ограничено в связи с тем, что 11 мая и 12 мая в центре Еревана будут представлены образцы армянского вина. Фестиваль «Винные дни Еревана» будет проходить под открытым небом на улице Сарьяна.

Фестиваль «Винные дни Еревана» проводятся в рамках праздничных мероприятий «Эребуни-Ереван», посвященных 2800-летию со дня основания Еревана.

Организатор мероприятия – компания Eventtoura – планирует провести «Винные дни Еревана» в стиле стрит-феста, во время которого местные виноделы расскажут о своих винах, а посетители праздника смогут участвовать в дегустациях и приобрести понравившееся вино на ярмарке.