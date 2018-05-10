СМИ сообщили о 23 погибших в результате удара Израиля по Сирии

В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца. Как передает Арменпресс, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

По данным очевидцев, среди погибших - пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. При этом, согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".