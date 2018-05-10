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СМИ: Apple отказался от идеи строительства дата-центра в Ирландии


Компания Apple решила отказаться от планов по строительству крупного центра хранения информации в Аттенри (графство Голуэй, Ирландия). Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг национальный телеканал RTE со ссылкой на заявление компании.

По его сведениям, причиной такого решения стала длительная задержка в одобрении строительства на территории страны. Компания объявила о своих планах еще в начале 2015 года, однако столкнулась с исками, связанными с опасениями, что объект площадью 116 тыс. кв м нанесет урон экологии.

Общая стоимость строительства дата-центра оценивалась в €850 млн, он должен был обеспечить 300 рабочих мест.

 

 




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