Посольство США в Израиле поменяло Тель-Авив на Иерусалим в имени страницы в Twitter

Американская дипмиссия в Израиле изменила в четверг свой адрес в Twitter так, чтобы в нем отражался предстоящий в понедельник переезд посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Как передает Арменпресс, об этом американские дипломаты сообщили в четверг в Twitter.

"Имя странички посольства США изменено на @USEmbassyJerusalem", - написали представители дипмиссии. Раньше адрес их страницы выглядел так: @usembassyta, где ta - первые буквы названия Тель-Авива. Сейчас страницу посольства в Twitter можно найти по короткому имени @usembassyjlm.

"Оставайтесь с нами, сейчас мы выбираем подходящую фотографию для страницы", - добавили в американском посольстве в Израиле.

U.S. Embassy Twitter account name has been changed to: @USEmbassyJerusalem. Stay tuned, still looking for a suitable header photo.



שמחים להודיע על שינוי שם חשבון הטוויטר שלנו ל- @USEmbassyJerusalem (עדיין מחפשים תמונה מתאימה) pic.twitter.com/srBJZRr7xr