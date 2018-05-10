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Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 38 человек


Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 38 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал Citizen.

Ранее сообщалось о 27 погибших и 39 пострадавших.

Заместитель окружного комиссара Восточного Накуру Омар Салат заявил, что правительство поможет оставшимся без крова найти временное укрытие и предоставит им еду.

Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента ряд густонаселенных деревень были затоплены. Ранее сообщалось, что в общей сложности в результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек. По словам представителей местных властей, в районе прорыва дамбы проводится эвакуация.

 




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