Как думает бывший министр юстиции Армении, новое правительство Армении должно состоять из единомышленников

Новое армянское правительство, которое вскоре будет сформировано, должно стать сплоченной командой единомышленников. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал бывший министр юстиции Армении Ованес Манукян.

«Новая власть, сформированная на революционной волне, должна иметь правительство, которое должно стать сплоченной командой единомышленников. Естественно, это не означает, что в правительстве не должно ныть технократов, представителей различных политических сил. Если раньше в составе правительства были люди, которые действительно были профессионалами, но чувствовали себя ответственными только за свою сферу, то министры в новом правительстве будут чувствовать ответственность за все сферы деятельности правительства»,- сказал бывший министр юстиции Армении Ованес Манукян.

По его словам, целью этого должно стать развитие страны в сторону устоявшейся политической системы, где притягательной силой является не только власть, но и политические силы и идеи. Именно это он считает дорогой приобретения конкуренции в политическом поле и наличия истинного парламента.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.