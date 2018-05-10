В Калифорнии с 2020 года солнечные батареи в жилых домах станут обязательными

Солнечные батареи станут обязательными в новых зданиях в штате Калифорния с 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания Fox News, комиссия по вопросам энергетики штата проголосовала в поддержку этой инициативы, Калифорния стала первым в США штатом, где использование солнечных батарей станет обязательным. Новое правило не нуждается в одобрении законодательного собрания штата или комиссии по энерготарифам и вступит в силу с 1 января 2020 года, передает Арменпресс.

Стоимость строительства дома на одну семью, по оценкам информационного агентства Bloomberg, вырастет примерно на $10 тыс., но в то же время, по оценкам экспертов комиссии по вопросам энергетики, в течение 30 лет использование солнечных батарей обеспечит домовладельцам экономию в 19 тыс. долларов.

"Это очень важная мера, - заявила в интервью Bloomberg представитель общественной экологической организации Sierra Club Рашель Голден. - Эта эффективная с точки зрения затрат мера обеспечит резкое сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа и будет способствовать более широкому использованию возобновляемых источников энергии".