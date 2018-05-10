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В НС Армении Армена Бабаяна сменит Спартак Сейранян


В НС Армении сложившего мандат депутата от АРФД Армена Бабаяна сменит Спартак Сейранян, зрегистрированный в списке партии очередным кандидатом. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила секретарь фракции АРФД Арменуи Кюрегян.

Как сообщалось ранее, депутат от АРФД Армен Бабаян представил председателю НС Армении Ара Баблояну заявление об отказе от своего мандата. Секретарь фракции АРФД Арменуи Кюрегян сообщила, что это было личным решением Армена Бабаяна.

«Армен Бабаян решил полностью заняться бизнесом, и, чтобы подчеркнуть разделение занятий бизнесом и исполнение депутатских обязанностей, сложил мандат»,- сказала она.

Ранее подобное решение принял депутат от АРФД Агван Варданян.


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