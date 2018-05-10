Путин: Россия заинтересована в наращивании партнерских связей со странами исламского мира

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам X Международного экономического саммита "Россия - исламский мир", отметив, что Россия поддерживает усилия исламских стран по укреплению принципов взаимной выгоды в международных экономических отношениях. Телеграмма главы государства размещена в четверг на сайте Кремля, передает Арменпресс.

Путин подтвердил "заинтересованность в дальнейшем наращивании конструктивных партнерских связей между нашей страной и государствами исламского мира". "В данном контексте придаем большое значение работе группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым", - добавил глава государства.

X Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" проходит с 10 по 12 мая в Казани. Встреча проводится при поддержке Совета федерации и правительства Республики Татарстан. В рамках саммита пройдет выставка Russia Halal Expo, посвященная продукции и услугам, созданным по исламским канонам.





