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МОН Армении опубликовало график проведения школьных выпускных экзаменов и ЕГЭ в Армении


Министерство образования и науки Армении по приказу и.о. министра Ваграма Мкртчяна утвердило график проведения государственных выпускных экзаменов и единых госэкзаменов 2017-2018 учебного года. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении.

Экзамены для школьников 4-го класса пройдут по следующему графику:

"Родной язык" (диктант) - 2 июня

"Математика" (письменно) – 5 июня

"Русский язык" (устно для русскоязычных классов) – 10 июня

"Родной язык и литература" (устно для классов национальных меньшинств) – 10 июня

Экзамены для школьников 9-го класса пройдут по следующему графику:
"Армянский язык и литература" (изложение) – 4 июня

"Литература" (устно) – 7 июня

"Математика" (письменно) – 11 июня

"Иностранный язык" (устно, по выбору школьника – "Русский язык", "Английский", "Французский", "Немецкий" и другие) – 14 июня

"Естествознание" (письменно, по выбору школьника "Физика", "Химия", "Биология", "География") – 18 июня

"История Армении" (устно) – 21 июня

"Физкультура" – в процессе обсуждения

Экзамены для школьников 12-го класса пройдут по следующему графику:

"Армянский язык и армянская литература" (письменно) – 6 июня

"Математика" (письменно) – 13 июня

"История Армении" (письменно) – 20 июня

"Физкультура" – в течение последней недели учебных занятий 

При этом в сообщении отмечается, что единые государственные экзамены 2017-2018 учебного года стартуют с 1-го июня.

Экзамены пройдут по следующему графику: 

1 июня – "Биология", "География", "История" 

5 июня – "Армянский язык и литература" 

8 июня – "Физика" 

12 июня – иностранные языки

15 июня – "Математика"

19 июня – "История Армении", "Химия"

22 июня – "Русский язык". 


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