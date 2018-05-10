МОН Армении опубликовало график проведения школьных выпускных экзаменов и ЕГЭ в Армении

Министерство образования и науки Армении по приказу и.о. министра Ваграма Мкртчяна утвердило график проведения государственных выпускных экзаменов и единых госэкзаменов 2017-2018 учебного года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении.

Экзамены для школьников 4-го класса пройдут по следующему графику:"Родной язык" (диктант) - 2 июня"Математика" (письменно) – 5 июня"Русский язык" (устно для русскоязычных классов) – 10 июня"Родной язык и литература" (устно для классов национальных меньшинств) – 10 июняЭкзамены для школьников 9-го класса пройдут по следующему графику:"Армянский язык и литература" (изложение) – 4 июня"Литература" (устно) – 7 июня"Математика" (письменно) – 11 июня"Иностранный язык" (устно, по выбору школьника – "Русский язык", "Английский", "Французский", "Немецкий" и другие) – 14 июня"Естествознание" (письменно, по выбору школьника "Физика", "Химия", "Биология", "География") – 18 июня"История Армении" (устно) – 21 июня"Физкультура" – в процессе обсужденияЭкзамены для школьников 12-го класса пройдут по следующему графику:"Армянский язык и армянская литература" (письменно) – 6 июня"Математика" (письменно) – 13 июня"История Армении" (письменно) – 20 июня"Физкультура" – в течение последней недели учебных занятийПри этом в сообщении отмечается, что единые государственные экзамены 2017-2018 учебного года стартуют с 1-го июня.Экзамены пройдут по следующему графику:1 июня – "Биология", "География", "История"5 июня – "Армянский язык и литература"8 июня – "Физика"12 июня – иностранные языки15 июня – "Математика"19 июня – "История Армении", "Химия"22 июня – "Русский язык".