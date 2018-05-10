МОН Армении опубликовало график проведения школьных выпускных экзаменов и ЕГЭ в Армении
12:59, 10 Май, 2018
Министерство образования и науки Армении по приказу и.о. министра Ваграма Мкртчяна утвердило график проведения государственных выпускных экзаменов и единых госэкзаменов 2017-2018 учебного года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении.Экзамены для школьников 4-го класса пройдут по следующему графику:
"Родной язык" (диктант) - 2 июня
"Математика" (письменно) – 5 июня
"Русский язык" (устно для русскоязычных классов) – 10 июня
"Родной язык и литература" (устно для классов национальных меньшинств) – 10 июня
Экзамены для школьников 9-го класса пройдут по следующему графику:
"Армянский язык и литература" (изложение) – 4 июня
"Литература" (устно) – 7 июня
"Математика" (письменно) – 11 июня
"Иностранный язык" (устно, по выбору школьника – "Русский язык", "Английский", "Французский", "Немецкий" и другие) – 14 июня
"Естествознание" (письменно, по выбору школьника "Физика", "Химия", "Биология", "География") – 18 июня
"История Армении" (устно) – 21 июня
"Физкультура" – в процессе обсуждения
Экзамены для школьников 12-го класса пройдут по следующему графику:
"Армянский язык и армянская литература" (письменно) – 6 июня
"Математика" (письменно) – 13 июня
"История Армении" (письменно) – 20 июня
"Физкультура" – в течение последней недели учебных занятий
При этом в сообщении отмечается, что единые государственные экзамены 2017-2018 учебного года стартуют с 1-го июня.
Экзамены пройдут по следующему графику:
1 июня – "Биология", "География", "История"
5 июня – "Армянский язык и литература"
8 июня – "Физика"
12 июня – иностранные языки
15 июня – "Математика"
19 июня – "История Армении", "Химия"
22 июня – "Русский язык".