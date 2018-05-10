Новый планшет с тарифными планами мобильного интернета U!Go

Новые и текущие абоненты мобильного интернета от Ucom, которые не имеют каких-либо обязательств, имеют исключительную возможность подписаться на один из тарифных планов мобильного интернета U!Go 2500, U!Go 5500 или региональный U!Go 3500 сроком на 24 месяца и приобрести либо планшет Alcatel A3 с 10,1/дюймовым экраном, либо планшет Huawei MediaPad T3 с 10-дюймовым экраном, оплачивая его стоимость равномерными выплатами в течение 24 месяцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ucom.

Например, в случае подписки на тарифный план U!Go 2500 на 24 месяца, абоненты, помимо ежемесячной платы, в течение 24 месяцев будут выплачивать всего лишь 2 990 драмов ежемесячно за планшет Alcatel A3, при этом получая 10 ГБ высокоскоростного интернета.

«Мы ценим мнение всех тех абонентов, которые при покупке оборудования не желают переплачивать комиссионные взносы, проценты и предоплату. Планшет с 2 ГБ оперативной памяти, четырехъядерным процессором и системой Android 7 является отличным решением для тех наших абонентов, которые ищут оптимальный вариант сочетания доступного оборудования и высокоскоростного интернета», - отметил сооснователь и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.