Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Асад оценил восстановление Сирии в $400 млрд


Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете "Катимерини" заявил, что для восстановления разрушенной в результате войны Сирии необходимо от 200 до 400 млрд долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сотни миллиардов. Минимум потребуется $200 млрд, а, согласно некоторым оценкам, потребуется около $400 млрд", - сказал сирийский президент, отвечая на вопрос о том, в какую сумму обойдется восстановление страны.

"Почему сумма неточная? Потому что некоторые районы еще находятся под контролем террористов... Это, скажем так, примерная сумма", - добавил он.

Между тем многие западные страны не раз заявляли, что не готовы оказывать финансовую помощь восстановлению Сирии, пока там не будет начато политическое урегулирование.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации