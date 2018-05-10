Асад оценил восстановление Сирии в $400 млрд

Президент Сирии Башар Асад в интервью греческой газете "Катимерини" заявил, что для восстановления разрушенной в результате войны Сирии необходимо от 200 до 400 млрд долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сотни миллиардов. Минимум потребуется $200 млрд, а, согласно некоторым оценкам, потребуется около $400 млрд", - сказал сирийский президент, отвечая на вопрос о том, в какую сумму обойдется восстановление страны.

"Почему сумма неточная? Потому что некоторые районы еще находятся под контролем террористов... Это, скажем так, примерная сумма", - добавил он.

Между тем многие западные страны не раз заявляли, что не готовы оказывать финансовую помощь восстановлению Сирии, пока там не будет начато политическое урегулирование.