Депутат от АРФД Армен Бабаян отказался от мандата: пояснение АРФДSave
Депутат от АРФД Армен Бабаян представил председателю НС Армении Ара Баблояну заявление об отказе от своего мандата. В беседе с «Арменпресс» секретарь фракции АРФД Арменуи Кюрегян сообщила, что это было личным решением Армена Бабаяна.
«Армен Бабаян решил полностью заняться бизнесом, и, чтобы подчеркнуть разделение занятий бизнесом и исполнение депутатских обязанностей, сложил мандат»,- сказала она.Ранее подобное решение принял депутат от АРФД Агван Варданян.
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