Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Депутат от АРФД Армен Бабаян отказался от мандата: пояснение АРФДSave


Депутат от АРФД Армен Бабаян представил председателю НС Армении Ара Баблояну заявление об отказе от своего мандата. В беседе с «Арменпресс» секретарь фракции АРФД Арменуи Кюрегян сообщила, что это было личным решением Армена Бабаяна.

«Армен Бабаян решил полностью заняться бизнесом, и, чтобы подчеркнуть разделение занятий бизнесом и исполнение депутатских обязанностей, сложил мандат»,- сказала она.

Ранее подобное решение принял депутат от АРФД Агван Варданян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации