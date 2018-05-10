Железный человек остался без костюма

Костюм Железного человека, который носил актер Роберт Дауни-младший, исчез со склада реквизита в Голливуде. Полиция начала расследование пропажи, как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

Стоимость супергеройского облачения оценивается в 325 тысяч долларов.

Когда именно исчез костюм, точно не известно. Его могли унести в период с февраля по апрель.

Малиново-золотистый костюм Дауни-младший носил с первого фильма о Железном человеке, вышедшем в 2008 году. С тех пор он сыграл в нем еще в десяти картинах. Последняя лента — «Мстители 4» — выйдет на экраны в 2019 году.

Бюджет картины "Железный человек" составил $140 млн. При этом сборы от проката ленты в мире превысили $585,1 млн. Фильм режиссера Джона Фавро в 2009 году была номинирована на премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и монтаж звука.

