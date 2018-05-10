Россияне назвали самых ценных экономических партнеров страны

Россияне считают, что России сейчас нужно развивать экономическое сотрудничество, прежде всего, с Китаем, Белоруссией и Германией, а самыми нужными и ценными партнерами для страны, по их мнению, являются Китай, Белоруссия и США, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Россияне считают, что стране нужно развивать экономическое взаимодействие, прежде всего, с Китаем (48%), Белоруссией (26%) и Германией (23%). Так они ответили на вопрос социологов "как вы считаете, сотрудничество с какими из этих стран сейчас важнее всего для российской экономики?", передает Арменпресс.

В десятку стран, экономическое сотрудничество с которыми россияне считают важным, вошли Казахстан (16%), Турция (15%). США (15%), Индия (13%), Япония (13%), Франция (8%), Великобритания (6%). При этом 27% участников опроса затруднились с ответом.