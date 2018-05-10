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Бако Саакян присутствовал на богослужении в храме Святого Всеспасителя Казанчецоц


10 мая в храме Святого Всеспасителя Казанчецоц города Шуши Президент Бако Саакян присутствовал на богослужении в честь Армии обороны Республики Арцах. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В мероприятии приняли участие министр обороны Левон Мнацаканян, представители высшего командного состава Армии обороны, военнослужащие, высокопоставленные должностные лица.


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