Перед зданием мэрии Еревана проходит акция протеста

Группа митингующих проводит акцию перед зданием мэрии Еревана с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна. Как передает «Арменпресс», к участникам акции присоединились члены фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян, Ани Хачатрян, Ани Самсонян и Темина Варданян, а также члены фракции «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана.



Представители инициативы «Отвергаем Тарона» указывают, что мэр и его команда годами игнорировали обращения граждан касательно важных упущений.

«С 2011 года Тарон Маргарян не был подотчетным жителям Еревана. Сегодня мы предоставляем Вам возможность встать рядом с жителями Еревана и ответить на их вопросы. Тарон Маргарян, спускайтесь», – говорят участники акции.



Митингующие перекрыли движение на прилегающей к зданию мэрии улице, по причине чего остановилось движение на проспекте Аргишти и окрестных улицах.

Тарон Маргарян является мэром Еревана с 15-го ноября 2011 года, будучи избираем со стороны совета старейшин Еревана, в последний раз он был переизбран 14-го мая 2017 года.