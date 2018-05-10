Министр обороны Израиля прокомментировал обмен ударами с Ираном в Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил надежду, что ночной обмен ударами с иранскими силами в Сирии не получит продолжения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он впервые прокомментировал ракетный обстрел Голанских высот и ответные бомбардировки десятков целей в соседней стране.

"Я надеюсь, что мы закончили с этой главой", — сказал министр, выступая на конференции в израильском городе Герцлии.

Либерман выразил удовлетворение тем, что иранский обстрел обошелся без потерь с израильской стороны.

"Конечно мы ответили… почти по всей иранской инфраструктуре в Сирии. Они должны помнить: "Если здесь будет дождь, то протекать будет там", — добавил он.

Министр повторил, что Израиль не заинтересован в конфронтации, но должен быть готов к "любому сценарию".