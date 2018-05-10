Освобожденные из тюрем КНДР американцы вернулись на родину

Самолет с тремя американцами, освобожденными из тюрем КНДР, приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Кадры прибытия самолета показал в прямом эфире телеканал Fox News, передает Арменпресс.

Освобожденных граждан встретил президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей Трамп. Глава государства назвал это особенным моментом для "трех действительно великих людей". Трамп также отметил, что освобождение американских граждан свидетельствует о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын серьезно настроен на конструктивный диалог с США. Он стремится вернуть свою страну "в реальный мир", добавил глава Белого дома.

Он также выразил уверенность, что его предстоящая встреча с Ким Чен Ыном по вопросам денуклиаризации Корейского полуострова может принести положительные результаты. "Место [саммита] уже определено", - уточнил Трамп. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что встреча состоится в Сингапуре в конце мая или начале июня.

Ранее в среду Трамп в Twitter сообщил, что госсекретарь США, который находился в Пхеньяне с визитом, возвращается в США вместе с освобожденными из-под стражи в КНДР тремя американцами. Глава Белого дома в связи с этим выразил признательность Ким Чен Ыну. Трамп также указал, что вскоре встретится с освобожденными американцами.

Агентство Yonhap ранее сообщило, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении велись при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.





