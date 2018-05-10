На территории Армении ожидаются дожди с грозами

С 10-го по 14-е мая в большинстве регионов время от времени ожидаются дожди с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

Температура воздуха существенно не изменится.





В Ереване время от времени ожидаются дожди с грозой, во время грозы - усиление ветра до 14-19 м/с, днем воздух будет прогреваться до 21-23 градусов, ночью ожидается 10-12 градусов выше нуля.