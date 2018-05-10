В Индии жертвами второй за неделю песчаной бури стали не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате песчаной бури и проливных дождей, которые обрушились на штат Уттар-Прадеш на севере Индии, как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг представитель местной полиции Аваниш Авастхи.

"Четверо погибших были обнаружены ночью в районе Этава, трое — в Матхуре, по одному — в Агре, Алигархе, Фирозабаде и Канпуре. Еще один человек скончался в Хатрасе", — сказал полицейский, слова которого приводит издание New Indian Express.

Это уже вторая песчаная буря, которая настигла северный индийский штат за последнюю неделю. Во время предыдущей, которая прошла сразу в пяти штатах в ночь со 2 на 3 мая, погибли не менее 134 человек, еще 400 получили ранения.

Как и в этот раз, тогда от непогоды в наибольшей степени пострадал штат Уттар-Прадеш — там были зарегистрированы 80 погибших. Большинство из них — в округе Агра, где расположена "визитная карточка" Индии знаменитый мавзолей Тадж-Махал.