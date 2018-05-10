AP: монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет

Британский лауреат премии "Оскар" монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию Коутс WME Entertainment.

Энн Коутс, получившая в 1963 году "Оскар" в номинации "Лучший монтаж" за фильм "Лоуренс Аравийский" (Lawrence of Arabia, 1962), скончалась в госпитале в Вудленд-Хиллз, Калифорния.

За свою 60-летнюю карьеру в кинопроизводстве Энн участвовала в создании десятков картин. В ее фильмографии числятся такие киноленты как "Забирая жизни" (Taking Lives, 2004) и "Золотой компас" (The Golden Compass, 2007), а также фильм "Человек-слон" (The Elephant Man, 1980).

Монтажер работала с такими деятелями кино, как Клинт Иствуд, Дэвид Лин и Стивен Содерберг. Официально она вышла на пенсию лишь в 90 лет.

В последний раз она принимала участие в монтаже второй части мелодрамы "На пятьдесят оттенков темнее" (Fifty Shades Darker, 2017).