Страны ЕС выслали десятки граждан Грузии на родину

Спецрейсом из Германии на родину вернулись 68 граждан Грузии, которые незаконно находились на территории нескольких стран Евросоюза, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте грузинского МВД.

Граждан Грузии отправили на родину на основе оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".

Авиарейс запланировали при совместной координации МВД Грузии, федеральной полиции Германии и Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

Этих граждан выслали из Германии, Швейцарии, Бельгии и Исландии, так как они больше не удовлетворяли требованиям режима пребывания в этих странах.

В министерстве отметили, что вышеуказанным рейсом пять человек вернулись по собственному желанию.

"Министерство внутренних дел Грузии активно продолжает сотрудничество со странами партнерами по вопросам миграции", — сказано в сообщении.

Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.





