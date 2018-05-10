Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов, заявил президент Сирии Башар Асад.

Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В интервью греческой газете "Катимерини" президент Сирии отметил, что "единственная миссия США в Сирии — это поддержка террористов".

По словам Асада, террористов поддерживает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выступает на стороне "Братьев мусульман".

"Турки, французы, те, кто незаконно выезжают в Сирию, являются нашими врагами", — сказал Асад.