Левон Тер-Петросян: Необходимое пояснение

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян опубликовал в сайте ilur.am пояснение в связи с внутриполитической ситуацией в Армении. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Многие в эти дни ломают головы над политическим определением необычной ситуации, создавшейся в отношениях мебду парламентом и правительством Армении. Парламентское большинство объявило себя оппозицией, а исполнительная власть рассматривается в качестве правительства меньшинства. Подобное положение, являющееся необычным для парламентской системы правления, часто создается в условиях президентского или полупрезидентского образов правления, и известно под названием «сосуществование» (cohabitation).

Это те случаи, когда президент представляет одну партию, тогда как в парламенте большинство составляет иная партия. Это чрезвычайно затрудняет беспрепятственную работу государственной машины, часто создавая кризисные ситуации. Имея в парламенте большинство, РПА в состоянии абортировать все законодательные инициативы правительства, и, судя по последним выступлениям, они и не скрывают свои намерения делать это.

Что может противопоставить этому новоизбранное правительство во главе с Николом Пашиняном? До этого момента Пашинян принуждал парламент к исполнению своей воли путем всенародного протеста и восстания, что, как проявление демократии, с пониманием воспринималось международным сообществом. Однако сможет ли он действовать теми же методами и после этого? Очевидно – что нет: этот ресурс уже исчерпан. Одно дело - принуждать парламент к исполнению своей воли в качестве лидера всенародного протеста, и совершенно другое – в качестве премьер-министра. В этом случае международное сообщество не воспримет подобный образ действий, поскольку это будет рассматриваться как недопустимое давление, оказываемой одной из ветвей власти в отношении другой, тем более, с учетом того, что то же самое международное сообщество в свое время признало результаты парламентских выборов и легитимность сформировавшегося в результате выборов парламента.

Следовательно, как и осознают многие, для выхода из опасной ситуации, сложившейся в стране, есть единственное средство – проведение внеочередных парламентских выборов, безусловно, после коренного изменения избирательного законодательства. Однако и в этом вопросе ожидаются серьезные трудности, поскольку и изменения избирательного законодательства зависят от воли парламентского большинства. Не надо пренебрегать и тем, что, кроме политического противостояния, у республиканцев имеется личная заинтересованность, поскольку они отнюдь не уверены, что в следующих выборах они смогут пройти в парламент.

Будем надеяться, что в условиях действующей – сложной, Конситуции, для преодоления препятствий с целью проведения внеочередных парламентских выборов влиятельным политическим силам удастся проявить волю и здравомыслие, чтобы путем диалога, переговоров, взаимных договоренностей найти выход из создавшегося положения, угрожающего нашей государственности».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.