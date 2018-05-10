Globo: Верховный суд Бразилии оставил в силе решение об аресте Лулы да Силвы

Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии оставил в силе решение об аресте экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал Globo.

Суд отклонил одну из апелляций бывшего главы государства. Адвокаты Лулы да Силвы настаивали, что решение о его помещении под стражу для отбывания наказания по делу о коррупции приняли слишком поспешно в нарушение необходимых юридических процедур.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, которого заключили в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым еще по шести судебным процессам. Сам Лула да Силва свою вину не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил.