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СМИ: не менее 20 человек погибли при прорыве плотины в Кении


По меньшей мере 20 человек погибли при прорыве плотины "Патель" (Patel Dam) в Кении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг кенийская газета Daily Nation.

По ее данным, инцидент произошел в ночь со среды на четверг в округе Накуру. В результате ЧП домов лишились более 300 семей.

Местные власти отмечают, что степень ущерба еще только предстоит установить. "Мы призываем местных жителей проявлять бдительность в связи с наводнениями, вызванными сильными дождями, которые обрушились на округ и другие части страны", - приводит Daily Nation слова губернатора Накуру.

Кенийский Красный Крест сообщает, что были госпитализированы 39 человек. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.



 

 




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