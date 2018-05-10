Губернатор Гавайев объявил район острова зоной стихийного бедствия и попросил помощи

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия в связи с последствиями извержения вулкана Килауэа в восточной части острова Гавайи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство по чрезвычайным ситуациям этого штата.

Как пояснил губернатор во время пресс-конференции, помощь федерального правительства "может понадобиться для эвакуации жителей с помощью вертолетов, которых у Гавайев в достаточном количестве в наличии нет". Пресс-конференция транслировалась в Facebook губернатора.

Геологическая служба США предупредила, что в течение ближайших недель может произойти очередное извержение Килауэа. В среду был зафиксирован мощный выброс пепла из жерла вулкана.

Всего свои дома покинули около 2 тыс. человек. Потоки лавы уже привели к разрушению более 35 домов и построек в регионе. Жертв, по имеющимся данным, в результате удара стихии нет.

Извержение вулкана Килауэа произошло 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9.