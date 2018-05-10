Ким Чен Ын заявил, что встреча с Трампом принесет позитивные изменения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесет позитивные изменения на Корейский полуостров. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство ЦТАК по итогам встречи лидера КНДР с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Он (Ким Чен Ын) заявил, что предстоящий саммит между КНДР и США станет исторической встречей для отличного первого шага к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего", - говорится в сообщении агентства.

Во вторник в столицу КНДР прилетел Помпео для уточнения организационных вопросов, связанных с предстоящим саммитом. Он написал в своем Twitter, что у него прошла "продуктивная" беседа с Ким Чен Ыном.

Как заявил в среду журналистам Трамп, место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие три дня. При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники в администрации США, сообщило, что на данный момент Сингапур является наиболее вероятным местом саммита, запланированного на конец мая или начала июня.



