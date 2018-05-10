Трамп пообещал, что жесткие санкции против Ирана будут введены очень скоро

Вашингтон введет жесткие ограничительные меры в отношении Ирана в самое ближайшее время и рекомендует Тегерану не возобновлять активность в ядерной сфере, а начать консультации, иначе против него будут приняты меры. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на заседании американского правительства в Вашингтоне, текст его выступления распространила пресс-служба Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы вышли из ужасного, ужасного соглашения, которое и не следовало заключать. И мы введем санкции, которые войдут в число наиболее жестких из тех, которые мы когда-либо вводили против страны. Они вступят в силу очень скоро", - сказал американский лидер. По его словам, указанные рестрикции "уже по большей части составлены и подготовлены".

"Так что у нас или будет сделка, которая будет по-настоящему хорошей для мира, или не будет никакой сделки, - сказал американский лидер.