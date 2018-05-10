Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии

Израильская авиация в ответ на ночной ракетный обстрел атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО, как передает Арменпресс, об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Как утверждается в военной сводке, эти цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства.

Среди атакованных объектов — иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс" у границы.

Официальный представитель вооруженных сил Йонатан Конрикус заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами по Сирии.

В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

Источник в аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

В свою очередь, сирийские военные заявили, что их силы ПВО сбили десятки израильских ракет, большая часть из которых не достигла цели.