Председатель ОО «Армянские орлы» Хачик Асрян заявил о своей отставке с поста замминистра по делам спорта и молодежи и выходе из РПА. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в распространенном им заявлении.

Председатель ОО «Армянские орлы» Хачик Асрян заявил о том, что собирается основать новую партию. «Обсудив анализ, представленный руководством ОО «Армянские орлы», а также искреннее желание 45.117 членов этой организации, было принято решение: в результате 15-летней деятельности, когда ОО «Армянские орлы» основала 301 филиал, у нас имеются твердые основания для создания новой партии - «Армянские орлы: Единая Армения»»,- сказано в заявлении.

Он также сообщает, что все ответы на вопросы прозвучат на первом съезде новой партии, который и подтвердит ее основание.