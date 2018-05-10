МИД Франции приветствует факт избрания в НС Армении нового премьер-министра в соответствии с Конституцией. Как передает «Арменпресс», заявление об этом размещено на сайте МИД Франции.

«Франция приветствует диалог между политическими силами в Армении, что позволило 8-го мая достичь избрания в НС Армении нового премьер-министра в соответствии с Конституцией и основными правами армянского народа.

Франция шлет свои наилучшие пожелания (новому премьер-министру – ред.) и армянскому народу и будет продолжать оказывать помощь Армении»,- скзано в заявлении МИД Франции.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.