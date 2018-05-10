Европейские индексы - 09-05-18

МОСКВА, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.24% и составил 12943.06 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.23% и составил 5534.63 пункта, британский FTSE вырос на 1.28% и составил 7662.52 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1142.13 пункта.