«Арсенал» проиграл «Лестеру»: Мхитарян принимал участие в игре

В матче 31-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в гостях проиграл «Лестеру» со счетом 1:3. Гости с 10-й минуты играли вдесятером - красную карточку получил защитник Константинос Мавропанос.



Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении, полузащитник Генрих Мхитарян отыграл весь матч в составе команды «Арсенал».



Следующая игра «Арсенала» состоится 13-го мая.

Как сообщалось ранее, стартовый состав лондонского «Арсенала» на матче 31-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити»: Чех, Колашинац, Холдинг, Мавропанос, Мейтленд-Найлс, Джака, Рэмзи, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг, Уэлбек.Игра началась в 22:45 по ереванскому времени.