«Арсенал» проиграл «Лестеру»: Мхитарян принимал участие в игре
00:40, 10 Май, 2018
В матче 31-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в гостях проиграл «Лестеру» со счетом 1:3. Гости с 10-й минуты играли вдесятером - красную карточку получил защитник Константинос Мавропанос.
Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении, полузащитник Генрих Мхитарян отыграл весь матч в составе команды «Арсенал».
Следующая игра «Арсенала» состоится 13-го мая.
Игра началась в 22:45 по ереванскому времени.