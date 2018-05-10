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«Арсенал» проиграл «Лестеру»: Мхитарян принимал участие в игре


В матче 31-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» в гостях проиграл «Лестеру» со счетом 1:3. Гости с 10-й минуты играли вдесятером - красную карточку получил защитник Константинос Мавропанос.

Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении, полузащитник Генрих Мхитарян отыграл весь матч в составе команды «Арсенал». 

Следующая игра «Арсенала» состоится 13-го мая.

Как сообщалось ранее, стартовый состав лондонского «Арсенала» на матче 31-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити»: Чех, Колашинац, Холдинг, Мавропанос, Мейтленд-Найлс, Джака, Рэмзи, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг, Уэлбек. 

Игра началась в 22:45 по ереванскому времени.


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