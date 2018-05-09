Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Мхитарян – в стартовом составе «Арсенала»


Стал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч 31-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити». 

Как передает «Арменпресс», в составе «Арсенала» будут играть: Чех, Колашинац, Холдинг, Мавропанос, Мейтленд-Найлс, Джака, Рэмзи, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг, Уэлбек. 

Игра начнется в 22:45 по ереванскому времени.


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