Президент Казахстана поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Республики Армения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, президент Казахстана выразил уверенность, что под руководством Пашиняна Армения продолжит политику, направленную на устойчивое развитие и повышение социального благополучия населения.

"Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов", - говорится в послании.