Азиатские индексы - 09-05-18

ТОКИО, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22508.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1779.82 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3161.50 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 30402.81 пункта.